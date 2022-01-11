«Ванкувер» хочет обменять голкипера Галака

«Ванкувер» ищет варианты обмена голкипера Ярослава Галака, сообщает Toronto Star.

Летом словак подписал с «Кэнакс» контракт на 1 год и 1,5 миллиона долларов, но эта сумма может удвоиться.

Еще 1,25 миллиона Галак должен получить, если проведет 10 матчей в сезоне (сейчас — 8). Плюс еще 250 тысяч в том случае, если процент отраженных бросков в сезоне составит 90,5% или больше (сейчас — 91,5%).

Если «Ванкувер» не обменяет вратаря, то эти 1,5 миллиона пойдут в расчет потолка зарплат в следующем сезоне, чего клуб хотел бы избежать.