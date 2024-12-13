Ванкувер — Флорида: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» дома обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

«Ванкувер» набрал 35 очков и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Флорида» с 38 очками — на 4-й строчке таблицы «Востока».