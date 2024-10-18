«Флорида» проиграла «Ванкуверу», Бобровский сделал 30 сэйвов

«Флорида» на своем льду в овертайме проиграла «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Флорида» с 7 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 4 очка.