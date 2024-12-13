«Ванкувер» победил «Флориду», Бобровский сделал 15 сейвов

«Ванкувер» дома обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Голы забили Брок Босер, Джейк Дебраск, Карсон Суси и Дэнтон Хейнен. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал 15 сейвов.

«Ванкувер» набрал 35 очков и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Флорида» с 38 очками — на 4-й строчке таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Флорида» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Суси — 1 (Сассон, Блюгерс), 2:23 — 1:0. Хейнен — 4 (Сассон, Блюгерс), 18:41 — 2:0. Босер — 8 (Миллер, Хьюз), 24:53 — 3:0. Дебраск — 14 (бол., Хьюз, Миллер), 52:55 — 4:0.

Вратари: Ланкинен — Бобровский.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 19 (10+5+4) — 27 (7+13+7).

Наши: — - Куликов (21.32/1/0).

13 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18614 зрителей.