«Ванкувер» принимает «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ, после второго периода счет 6:2. Голкипер «пантер» Самуэль Монтембо пропустил 3 гола за 5 минут и был заменен на Сергея Бобровского. Россиянин из 6 бросков отразил только 4. Он не вышел на второй период — место в воротах вновь занял Монтембо.

Count it, that's FIVE in the first for the @Canucks. ??? pic.twitter.com/AWh5elLid3