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«Ванкувер» — «Флорида»: Бобровский не вышел на второй период после 2 пропущенных голов с 6 бросков

06:37
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«Ванкувер» принимает «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ, после второго периода счет 6:2. Голкипер «пантер» Самуэль Монтембо пропустил 3 гола за 5 минут и был заменен на Сергея Бобровского. Россиянин из 6 бросков отразил только 4. Он не вышел на второй период — место в воротах вновь занял Монтембо.

«Флорида» с Бобровским в воротах 6 матчей подряд набирала очки — 3 победы и 3 поражения по буллитам или в овертаймах.

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