«Флорида» по буллитам победила «Ванкувер»

«Флорида» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам победила «Ванкувер» со счетом 2:1. Победный бросок исполнил Александр Барков.

Шайба также забросили Алекс Чиассон и Сэм Рейнхарт.

«Флорида» занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Ванкувер» — 12-й на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Флорида» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Чейссон — 4 (бол., Пирсон, Хьюз), 16:18 — 1:0. Райнхарт — 12 (бол., Дюклер, Юбердо), 41:41 — 1:1.

Победный буллит: Барков.

Вратари: Мартин (65:00) — Найт (13:32 — 13:35, 65:00).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (8+10+9+1) — 34 (11+7+12+4).

Наши: Подколзин (9.38/0/0) — Мамин (8.35/0/0).

22 января. Ванкувер. Rogers Arena. 9346 зрителей.