«Филадельфия» по буллитам обыграла «Ванкувер» в дебютном матче Мичкова

«Филадельфия» на выезде обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил Морган Фрост. В основное время за «Флайерз» отличились Тайсон Ферстер и Кэмерон Йорк. Кроме того, за команду дебютировал российский нападающий Матвей Мичков.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Нильс Хегландер и Тедди Блюгер.

«Ванкувер» потерпел второе поражение на старте сезона. «Филадельфия» одержала победу в первой игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Филадельфия» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хегландер — 1 (Гарлэнд), 12:55 — 1:0. Форстер — 1 (бол., Фараби, Бринк), 17:24 — 1:1. Блюгерс — 1 (Форборт, Сутер), 31:25 — 2:1. Йорк — 1 (Пелинг, Хэтэуэй), 42:48 — 2:2.

Победный буллит: Фрост.

Вратари: Ланкинен — Эрссон.

Штраф: 8 — 0.

Броски: 26 (12+5+8+1) — 0 (0+0+0+0).

Наши: — - Замула (19.31/1/-2), Мичков (18.32/5/0).

12 октября. Ванкувер. Rogers Arena.