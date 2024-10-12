«Филадельфия» по буллитам обыграла «Ванкувер» в дебютном матче Мичкова
«Филадельфия» на выезде обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит забросил Морган Фрост. В основное время за «Флайерз» отличились Тайсон Ферстер и Кэмерон Йорк. Кроме того, за команду дебютировал российский нападающий Матвей Мичков.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Нильс Хегландер и Тедди Блюгер.
«Ванкувер» потерпел второе поражение на старте сезона. «Филадельфия» одержала победу в первой игре.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Филадельфия» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Хегландер — 1 (Гарлэнд), 12:55 — 1:0. Форстер — 1 (бол., Фараби, Бринк), 17:24 — 1:1. Блюгерс — 1 (Форборт, Сутер), 31:25 — 2:1. Йорк — 1 (Пелинг, Хэтэуэй), 42:48 — 2:2.
Победный буллит: Фрост.
Вратари: Ланкинен — Эрссон.
Штраф: 8 — 0.
Броски: 26 (12+5+8+1) — 0 (0+0+0+0).
Наши: — - Замула (19.31/1/-2), Мичков (18.32/5/0).
12 октября. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|4
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|5
|Айлендерс
|1
|0
|1
|1
|6
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|3
|Бостон
|2
|1
|1
|2
|4
|Флорида
|2
|1
|1
|2
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|2
|6
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|7
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|3
|0
|3
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|2
|2
|0
|4
|2
|Юта
|2
|2
|0
|4
|3
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|6
|Чикаго
|2
|0
|2
|1
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|5
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|1
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|12.10
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|1 : 4
|12.10
|03:00
|
Виннипег – Чикаго
|2 : 1 ОТ
|12.10
|05:00
|
Вегас – Сент-Луис
|4 : 3
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Филадельфия
|2 : 3 Б
|12.10
|20:00
|
Бостон – Лос-Анджелес
|- : -