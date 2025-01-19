«Ванкувер» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Ванкувер» переиграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Игра прошла на «Роджерс Арене» в Ванкувере.

Голы «Кэнакс» на счету Конора Гарланда, Дэнтона Хайнена и Куинна Хьюза. У «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайль.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.