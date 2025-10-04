«Ванкувер» в предсезонном матче НХЛ в овертайме обыграл «Эдмонтон»

«Ванкувер» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Эдмонтон» в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Кэнакс» дубль оформил Юнатан Леккеримяки, еще один гол забил Конор Гарланд. У «Ойлерз» шайбы забросили Каспери Капанен и Леон Драйзайтль.

В стартовом матче регулярного чемпионата «Ванкувер» 10 октября примет «Калгари», «Эдмонтон» также сыграет с «Флэймз» днем ранее.