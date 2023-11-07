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Сегодня, 08:53

«Ванкувер» победил «Эдмонтон», Кузьменко отметился результативной передачей

Руслан Минаев
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«Ванкувер» дома победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У «Кэнакс» забивали Куинн Хьюз, Пиус Зутер, Брок Босер (дубль), Нильс Хогландер и Джей Ти Миллер. Результативной передачей отметился россиянин Андрей Кузьменко. У «Ойлерз» забивали Маттиас Экхольм и Леон Драйзайтль.

«Ванкувер» набрал 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице «Запада». У «Эдмонтона» — 5 очков и 15-е место «Запада». «Ойлерз» проиграли 9 из 11 стартовых матчей сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Голы: Экхольм — 1 (бол., Ганье, Кейн), 6:42 — 0:1. Хьюз — 5 (Кузьменко, Гронек), 11:30 — 1:1. Сутер — 3 (Джошуа, Коул), 13:22 — 2:1. Босер — 9 (бол., Миллер, Хьюз), 14:52 — 3:1. Драйзайтль — 5 (Фогеле), 27:38 — 3:2. Хегландер — 3 (Лафферти), 30:52 — 4:2. Миллер — 7 (бол., Хьюз, Гронек), 47:51 — 5:2. Босер — 10 (бол., Петтерссон, Хьюз), 59:04 — 6:2.

Вратари: Демко — Скиннер.

Штраф: 8 — 24.

Броски: 35 (8+17+10) — 42 (20+9+13).

Наши: Кузьменко (15.05/1/0), Михеев (13.37/1/0) — -.

7 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.

Андрей Кузьменко
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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4 Айлендерс 10 5 5 13
5 Вашингтон 10 5 5 11
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7 Коламбус 12 4 8 11
8 Питтсбург 10 4 6 8
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3 Торонто 12 6 6 14
4 Тампа-Бэй 12 5 7 14
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6 Монреаль 11 5 6 12
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Центральный дивизион И В П О
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2 Колорадо 10 7 3 14
3 Виннипег 11 5 6 12
4 Сент-Луис 10 5 5 11
5 Аризона 11 5 6 11
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Ванкувер – Эдмонтон
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Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 12 21
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 12 20
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 10 20
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 12 13
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 12 10
Трэвис Конекны

Трэвис Конекны

Филадельфия

 12 9
И КН
Иван Просветов

Иван Просветов

Колорадо

 2 0.88
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

3 1
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 4 1.46
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