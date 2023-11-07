«Ванкувер» победил «Эдмонтон», Кузьменко отметился результативной передачей
«Ванкувер» дома победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
У «Кэнакс» забивали Куинн Хьюз, Пиус Зутер, Брок Босер (дубль), Нильс Хогландер и Джей Ти Миллер. Результативной передачей отметился россиянин Андрей Кузьменко. У «Ойлерз» забивали Маттиас Экхольм и Леон Драйзайтль.
«Ванкувер» набрал 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице «Запада». У «Эдмонтона» — 5 очков и 15-е место «Запада». «Ойлерз» проиграли 9 из 11 стартовых матчей сезона.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
Голы: Экхольм — 1 (бол., Ганье, Кейн), 6:42 — 0:1. Хьюз — 5 (Кузьменко, Гронек), 11:30 — 1:1. Сутер — 3 (Джошуа, Коул), 13:22 — 2:1. Босер — 9 (бол., Миллер, Хьюз), 14:52 — 3:1. Драйзайтль — 5 (Фогеле), 27:38 — 3:2. Хегландер — 3 (Лафферти), 30:52 — 4:2. Миллер — 7 (бол., Хьюз, Гронек), 47:51 — 5:2. Босер — 10 (бол., Петтерссон, Хьюз), 59:04 — 6:2.
Вратари: Демко — Скиннер.
Штраф: 8 — 24.
Броски: 35 (8+17+10) — 42 (20+9+13).
Наши: Кузьменко (15.05/1/0), Михеев (13.37/1/0) — -.
7 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Нью-Джерси
|11
|7
|4
|15
|3
|Каролина
|12
|7
|5
|14
|4
|Айлендерс
|10
|5
|5
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Филадельфия
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|12
|4
|8
|11
|8
|Питтсбург
|10
|4
|6
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|21
|2
|Детройт
|12
|7
|5
|15
|3
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|4
|Тампа-Бэй
|12
|5
|7
|14
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Монреаль
|11
|5
|6
|12
|7
|Баффало
|12
|6
|6
|12
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|2
|Колорадо
|10
|7
|3
|14
|3
|Виннипег
|11
|5
|6
|12
|4
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|5
|Аризона
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|5
|6
|10
|7
|Миннесота
|11
|4
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|12
|9
|3
|19
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|11
|7
|4
|14
|5
|Сиэтл
|12
|4
|8
|10
|6
|Калгари
|11
|3
|8
|7
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|11
|0
|11
|1
|7.11
|03:00
|
Флорида – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|7.11
|03:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|6 : 5 ОТ
|7.11
|04:00
|
Даллас – Бостон
|2 : 3
|7.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|6 : 2
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|12
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|12
|20
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|10
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|12
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|12
|10
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|12
|9
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|4
|1.46