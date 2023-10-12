8:1! Покер Босера помог «Ванкуверу» разгромить «Эдмонтон»
«Ванкувер» крупно обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1. Встреча прошла на «Роджерс Арене» в Ванкувере.
В составе победителей четыре шайбы забросил форвард Брок Босер, а Джей Ти Миллер сделал четыре голевые передачи. Российский форвард Андрей Кузьменко отметился одной голевой передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)
Голы: Гарлэнд — 1 (Петтерссон, Джулсен), 8:06 — 1:0. Бесер — 1 (Миллер, Ди Джузеппе), 11:27 — 2:0. Бесер — 2 (Миллер, Гронек), 24:03 — 3:0. Бесер — 3 (бол., Петтерссон, Кузьменко), 27:30 — 4:0. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Бушар), 28:20 — 4:1. Петтерссон — 1 (бол., Хьюз, Миллер), 31:08 — 5:1. Бесер — 4 (Хьюз, Гронек), 45:43 — 6:1. Миллер — 1 (бол., Хьюз, Петтерссон), 46:56 — 7:1. Джошуа — 1 (Лафферти, Хегландер), 54:48 — 8:1.
Вратари: Демко (Десмит, 48:05) — Кэмпбелл (Скиннер, 27:30).
Штраф: 13 — 17.
Броски: 33 (10+10+13) — 27 (6+14+7).
Наши: Кузьменко (16.23/3/+1) — -.
12 октября. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|5
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Виннипег
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|2
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|12.10
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|6 : 5 Б
|12.10
|02:00
|
Каролина – Оттава
|5 : 3
|12.10
|02:30
|
Бостон – Чикаго
|3 : 1
|12.10
|05:00
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|2 : 5
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|8 : 1
|12.10
|05:00
|
Калгари – Виннипег
|5 : 3
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Ник Пол
Тампа-Бэй
|1
|3
|
|
Джон Таварес
Торонто
|1
|3
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|1
|2
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|1
|1.00
|
|
Адин Хилл
Вегас
|1
|1.00
|
|
Петр Мразек
Чикаго
|1
|2.00