«Ванкувер» победил «Эдмонтон»

«Ванкувер» переиграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Авторами голов «Кэнакс» стали Конор Гарланд, Дэнтон Хайнен и Куинн Хьюз

За «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль.

«Ванкувер» набрал 50 очков в 45 матчах и занимает 9-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» идет 3-м с 61 баллом в 46 встречах.