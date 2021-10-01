«Ванкувер» договорился с Петтерссоном и Хьюзом о новых контрактах

«Ванкувер» договорился о новых контрактах с молодыми звездами команды — нападающим Элиасом Петтерссоном и защитником Куинном Хьюзом. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в Twitter.

По информации источника, Петтерссон подпишет с канадским клубом трехлетний контракт с кэпхитом 7,35 миллиона долларов. Контракт Хьюза с годовой зарплатой в 7,85 миллиона рассчитан на шесть лет.

22-летний Петтерссон пропустил из-за травмы кисти 30 последних матчей минувшего чемпионата. В 26 матчах минувшего сезона швед набрал 21 (10+11) очко, в том числе 14 (7+7) в последних 14 матчах.

21-летний Хьюз отметился 41 (3+38) результативным баллом в 56 встречах.