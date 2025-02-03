«Ванкувер» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» на своем льду уступил «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 ОТ.

За «Ред Уингз» дубль оформил Алекс Дебринкэт, еще одну шайбу забросил Бен Чиаро. Авторами голов »Кэнакс» стали Пьюс Сутер и Филип Хитил.

«Ванкувер» с 57 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Детройт» идет 7-м на «Востоке» с 59 баллами.