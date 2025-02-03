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Сегодня, 06:44

«Детройт» в овертайме обыграл «Ванкувер» и продлил победную серию до шести матчей

Сергей Разин
корреспондент
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«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Ванкувер» в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Ред Уингз» дубль оформил Алекс Дебринкэт, еще один гол забил Бен Чиаро. У «Кэнакс» шайбы на счету Пьюса Сутера и Филипа Хитила.

«Детройт» одержал шестую победу подряд и с 59 очками расположился на седьмом месте в Восточной конференции, «Ванкувер» с 57 очками — на девятой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Детройт» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Сутер — 14 (Э. Петтерссон, Шервуд), 4:19 — 1:0. Дебринкэт — 22 (Копп), 6:14 — 1:1. Чиаро — 3 (Берггрен, Седерблом), 25:54 — 1:2. Хытил — 12, 50:46 — 2:2. Дебринкэт — 23 (Раймонд, Зайдер), 64:18 — 2:3.

Вратари: Ланкинен — Лайон.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 27 (10+9+7+1) — 18 (6+7+2+3).

Наши: — - Тарасенко (17.14/1/+1).

3 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Детройт Ред Уингз
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2 Каролина 53 32 21 68
3 Нью-Джерси 54 29 25 64
4 Коламбус 53 26 27 59
5 Айлендерс 52 24 28 55
6 Рейнджерс 52 25 27 54
7 Питтсбург 54 22 32 52
8 Филадельфия 54 23 31 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 32 22 67
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 52 28 24 60
4 Детройт 53 27 26 59
5 Тампа-Бэй 51 27 24 58
6 Бостон 54 26 28 58
7 Монреаль 52 24 28 53
8 Баффало 52 21 31 47
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 54 37 17 77
2 Даллас 52 34 18 69
3 Миннесота 53 31 22 66
4 Колорадо 54 31 23 64
5 Сент-Луис 53 24 29 52
6 Юта 52 21 31 51
7 Нэшвилл 51 18 33 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 52 32 20 68
2 Вегас 53 31 22 68
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5 Ванкувер 52 23 29 57
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