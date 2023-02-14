«Детройт» разгромил «Ванкувер» со счетом 6:1

«Детройт» на выезде разгромил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

В составе «Ред Уингз» забивали Дилан Ларкин (дубль), Робби Фаббри, Густав Линдстрем, Пиус Зутер и Джонатан Берггрен. У «Кэнакс» шайба на счету Шелдона Дриса.

В концовке встречи буллит не реализовал Фил Ди Джузеппе.

«Детройт» набрал 56 очков и занимает 12-е место на «Востоке». «Ванкувер» с 46 очками — 12-й на «Западе».