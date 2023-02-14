Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:33

«Детройт» разгромил «Ванкувер» со счетом 6:1

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
«Ванкувер» — «Детройт».
Фото USA Today Sports

«Детройт» на выезде разгромил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

В составе «Ред Уингз» забивали Дилан Ларкин (дубль), Робби Фаббри, Густав Линдстрем, Пиус Зутер и Джонатан Берггрен. У «Кэнакс» шайба на счету Шелдона Дриса.

В концовке встречи буллит не реализовал Фил Ди Джузеппе.

«Детройт» набрал 56 очков и занимает 12-е место на «Востоке». «Ванкувер» с 46 очками — 12-й на «Западе».

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Детройт Ред Уингз
0
Читайте также
Променяла Россию на любовь: талантливая баскетболистка из Волгограда сбежала к мексиканцу
«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады
В МИД РФ сообщили о сохраняющимся спросе на энергоносители РФ в Европе
Белый дом намерен выделить Украине пакет помощи на $10 млрд
FT указала на готовность США в будущем передать Украине истребители
Politico сообщила об отказе США в передаче ракет ATACMS Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов забивает Бобровскому в третьем матче подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 52 34 18 76
2 Нью-Джерси 52 34 18 73
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Вашингтон 55 28 27 62
5 Питтсбург 52 26 26 61
6 Айлендерс 56 27 29 60
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 53 16 37 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 39 13 83
2 Торонто 54 32 22 72
3 Тампа-Бэй 52 34 18 70
4 Флорида 56 27 29 60
5 Баффало 51 26 25 56
6 Детройт 51 23 28 54
7 Оттава 52 25 27 53
8 Монреаль 53 22 31 48
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 30 24 70
2 Виннипег 53 33 20 67
3 Миннесота 53 28 25 61
4 Колорадо 51 28 23 60
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 52 24 28 51
7 Аризона 54 18 36 44
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Сиэтл 53 30 23 65
3 Эдмонтон 54 30 24 65
4 Лос-Анджелес 54 29 25 65
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 53 21 32 46
7 Сан-Хосе 54 17 37 45
8 Анахайм 54 17 37 40
Результаты / календарь
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
14.02 03:30
Оттава – Калгари
 4 : 3 ОТ
14.02 04:00
Миннесота – Флорида
 1 : 2 Б
14.02 04:00
Нэшвилл – Аризона
 2 : 4
14.02 06:00
Ванкувер – Детройт
 - : -
14.02 06:30
Лос-Анджелес – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 79
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 52 77
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 52 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

51 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.18
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Новости
RSS RSS
Все новости