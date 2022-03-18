«Ванкувер» проиграл «Детройту». Наместников сделал голевую передачу

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«Ванкувер» на своем льду проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:1. «Ред Уингз» удалось прервать неудачную серию из шести поражений.

Единственную шайбу забросил Пиюс Сутер, ассистировал которому россиянин Владислав Наместников.