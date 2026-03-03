«Ванкувер» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» одержал победу над «Ванкувером» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У «Старз» по два очка набрали Лиан Бихсель, Колин Блэквелл, Мэтт Дюшен и Джейсон Робертсон. Защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей — теперь на счету россиянина 8 (1+7) очков в 42 матчах сезона-2025/26. У «Кэнакс» гол забил Эвандер Кейн.

«Даллас» набрал 83 очка в 60 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» (43 очка после 60 игр) находится на последней, 16-й строчке.

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