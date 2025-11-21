«Даллас» в гостях обыграл «Ванкувер»

«Ванкувер» проиграл «Далласу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

У «Ванкувера» забили Линус Карлссон и Элиас Петтерссон, у «Далласа» — Маврик Бурк, Джейсон Робертсон, Колин Блэкуэлл и Микко Рантанен.

«Кэнакс» (29 очков после 21 игры) занимают 13-е место в Западной конференции, «Старз» (29 очков после 21 матча) идут вторыми.