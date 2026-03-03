«Даллас» разгромил «Ванкувер», у Любушкина голевая передача

«Даллас» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У «Старз» дубль оформил Лиан Бихсель, по 2 (1+1) очка набрали Колин Блэквелл, Мэтт Дюшен и Джейсон Робертсон, еще один гол забил Адам Эрн. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей — теперь на его счету 8 (1+7) очков в 42 матчах сезона-2025/26.

Автором единственной заброшенной шайбы «Кэнакс» стал Эвандер Кейн.

«Даллас» набрал 83 очка в 60 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» (43 очка после 60 игр) находится на последней, 16-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

3 марта, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер) Ванкувер Даллас

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