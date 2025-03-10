«Даллас» победил «Ванкувер», Любушкин и Дадонов сделали голевые пасы

«Даллас» на выезде победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей по одной результативной передачей сделали защитник Илья Любушкин и форвард Евгений Дадонов. У хозяев шайбу забросил Дерек Форборт.

«Даллас» набрал 86 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» с 69 очками — на 9-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Даллас» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Харли — 12 (Дадонов, Любушкин), 25:17 — 0:1. Форборт — 1 (Гарлэнд, Манчини), 31:35 — 1:1. Гранлунд — 16 (Сиси, Дюшен), 39:34 — 1:2. Робертсон — 28 (Дюшен), 48:26 — 1:3. Рантанен — 29 (п.в., Сиси), 58:52 — 1:4.

Вратари: Ланкинен (57:53 — 58:52) — Десмит.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 23 (6+7+10) — 19 (7+7+5).

Наши: — - Дадонов (12.43/1/+1), Любушкин (15.57/1/+1).

10 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18 656 зрителей.