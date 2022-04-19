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Сегодня, 08:10

«Ванкувер» победил «Даллас», Подколзин впервые забил в третьем матче подряд, у Радулова передача

Роман Шишов
Корреспондент
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«Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Даллас» со счетом 6:2.

Российский нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин набрал 2 (1+1) очка. 20-летний форвард впервые в карьере забил в третьем матче подряд.

В составе «Старз» результативную передачу отдал Александр Радулов. 35-летний россиянин прервал 10-матчевую серию без очков.

«Даллас» занимает седьмое место в таблице Запданой конференции. «Ванкувер» — десятый.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Даллас» — 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

Голы: Гарлэнд — 17 (Подколзин, Экман-Ларссон), 7:28 — 1:0. Хинтц — 33 (бол., Радулов, Павелски), 8:12 — 1:1. Петтерссон — 28 (Дрис), 15:09 — 2:1. Бесер — 20 (Петтерссон, Дикинсон), 21:23 — 3:1. Хинтц — 34 (мен., Факса, Хаканпяя), 24:45 — 3:2. Дикинсон — 5 (Бесер, Хант), 30:33 — 4:2. Подколзин — 14 (Хьюз, Экман-Ларссон), 40:49 — 5:2. Петтерссон — 29 (п.в., Бесер, Дикинсон), 56:59 — 6:2.

Вратари: Демко — Эттингер (Уэджвуд, 30:33, 55:07 — 56:59).

Штраф: 7 — 9.

Броски: 31 (9+17+5) — 30 (13+9+8).

Наши: Подколзин (18.44/1/+1) — Гурьянов (11.17/1/-1), Радулов (10.45/0/-1).

19 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18890 зрителей.

ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Даллас Старз
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3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 76 43 33 96
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Атлантический дивизион И В П О
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3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
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3 Миннесота 75 47 28 101
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