Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Даллас»
«Ванкувер» обыграл «Даллас» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
За хозяев забросили Филлип Ди Джузеппе, Андрей Кузьменко, Энтони Бовилье, Гийом Бризбуа и Джей Ти Миллер. У гостей отличились Уайатт Джонстон и Джейми Бенн.
«Ванкувер» одержал пятую победу подряд и занимает 12-е место в таблице Западной конференции с 63 очками в 66 матчах. «Даллас» прервал серию из трех матчей без поражений и идет на второй строчке Запада с 87 очками в 68 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Даллас» — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Голы: Ди Джузеппе — 3 (Миллер, Бесер), 1:35 — 1:0. Кузьменко — 33 (бол., Гарлэнд, Бесер), 6:00 — 2:0. Джонстон — 18 (Бенн, Хейсканен), 20:48 — 2:1. Бовилье — 16 (Воланин, Петтерссон), 31:53 — 3:1. Бенн — 29 (бол., Хейсканен), 39:55 — 3:2. Бризбуа — 1 (Оман, Гарлэнд), 44:09 — 4:2. Миллер — 25 (Бесер), 56:58 — 5:2.
Вратари: Демко — Мюррей (55:24 — 56:05).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 19 (4+8+7) — 27 (7+13+7).
Наши: Кравцов (10.25/0/0), Кузьменко (18.00/2/+1), Подколзин (11.32/1/0) — Дадонов (16.51/2/-1).
15 марта. Ванкувер. Rogers Arena.
|15.03
|02:00
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Рейнджерс – Вашингтон
|5 : 3
|15.03
|02:00
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Филадельфия – Вегас
|3 : 5
|15.03
|02:00
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Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|1 : 4
|15.03
|02:00
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Питтсбург – Монреаль
|4 : 6
|15.03
|02:00
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Каролина – Виннипег
|5 : 3
|15.03
|03:00
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Нэшвилл – Детройт
|2 : 1
|15.03
|03:30
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Чикаго – Бостон
|6 : 3
|15.03
|04:00
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Эдмонтон – Оттава
|6 : 3
|15.03
|05:00
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Аризона – Калгари
|4 : 3 ОТ
|15.03
|05:00
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Ванкувер – Даллас
|5 : 2
|15.03
|05:30
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Сан-Хосе – Коламбус
|- : -
|15.03
|05:30
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Лос-Анджелес – Айлендерс
|- : -