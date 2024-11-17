«Ванкувер» — «Чикаго»: видеообзор матча

«Ванкувер» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Ванкувер» (21 очко) поднялся на шестое место в Западной конференции НХЛ. «Чикаго» (13) остается на последней, 16-й позиции на «Западе».