«Ванкувер» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ
«Ванкувер» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
«Кэнакс» набрали 73 очка и занимают 8-е место в таблице Западной конференции. «Блэкхокс» с 49 очками — на 15-й строчке.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|80
|52
|28
|110
|2
|Питтсбург
|80
|41
|39
|98
|3
|Филадельфия
|80
|41
|39
|94
|4
|Коламбус
|80
|40
|40
|92
|5
|Вашингтон
|80
|41
|39
|91
|6
|Айлендерс
|80
|43
|37
|91
|7
|Нью-Джерси
|80
|41
|39
|85
|8
|Рейнджерс
|80
|33
|47
|75
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|80
|49
|31
|106
|2
|Тампа-Бэй
|80
|49
|31
|104
|3
|Монреаль
|80
|47
|33
|104
|4
|Оттава
|80
|43
|37
|96
|5
|Бостон
|80
|43
|37
|96
|6
|Детройт
|80
|41
|39
|91
|7
|Флорида
|80
|38
|42
|80
|8
|Торонто
|80
|32
|48
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|79
|52
|27
|115
|2
|Даллас
|80
|48
|32
|108
|3
|Миннесота
|80
|45
|35
|102
|4
|Юта
|79
|42
|37
|90
|5
|Нэшвилл
|80
|38
|42
|86
|6
|Виннипег
|79
|35
|44
|82
|7
|Сент-Луис
|79
|34
|45
|80
|8
|Чикаго
|80
|28
|52
|70
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|80
|37
|43
|91
|2
|Эдмонтон
|80
|40
|40
|90
|3
|Анахайм
|79
|42
|37
|89
|4
|Лос-Анджелес
|79
|34
|45
|87
|5
|Сан-Хосе
|79
|37
|42
|82
|6
|Сиэтл
|79
|34
|45
|79
|7
|Калгари
|79
|32
|47
|73
|8
|Ванкувер
|79
|23
|56
|54
Результаты / календарь
|12.04
|00:05
|Чикаго – Сент-Луис
|3 : 5
|12.04
|00:05
|Юта – Каролина
|1 : 4
|12.04
|00:05
|Детройт – Нью-Джерси
|3 : 5
|12.04
|00:05
|Нэшвилл – Миннесота
|2 : 1
|12.04
|00:05
|Даллас – Рейнджерс
|2 : 0
|12.04
|02:00
|Сиэтл – Калгари
|4 : 1
|12.04
|02:00
|Торонто – Флорида
|2 : 6
|12.04
|02:00
|Монреаль – Коламбус
|2 : 5
|12.04
|02:00
|Виннипег – Филадельфия
|1 : 7
|12.04
|03:00
|Колорадо – Вегас
|2 : 3 ОТ
|12.04
|05:00
|Сан-Хосе – Ванкувер
|3 : 4 Б
|12.04
|22:00
|Вашингтон – Питтсбург
|- : -
