Канцеров оформил дубль в матче «Ванкувер» — «Чикаго»

Российский нападающий «Чикаго» Роман Канцеров забил свой второй гол в ворота «Ванкувера» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

22-летний россиянин отличился на 33-й минуте и сделал счет 5:2 в пользу своей команды. Первый гол он забил на 12-й минуте, когда реализовал большинство. Канцеров забрасывает во второй игре подряд.

В сезоне-2026/27 в 24 матчах Канцеров набрал 17 (12+5) очков.