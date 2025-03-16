«Ванкувер» победил «Чикаго»

«Ванкувер» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У хозяев по два очка набрали Конор Гарлэнд, Элиас Петтерссон, Пиус Сутер, Нильс Хегландер и Кифер Шервуд. У гостей шайбы забросили Алекс Власик и Вьятт Кайсер.

«Кэнакс» набрали 73 очка и занимают 8-е место в таблице Западной конференции. «Блэкхокс» с 49 очками — на 15-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Чикаго» — 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Голы: Хьюз — 15 (Гронек, Э. Петтерссон), 17:46 — 1:0. Майерс — 5 (Шервуд, Блюгерс), 18:21 — 2:0. Гарлэнд — 17 (Сутер, Хегландер), 28:08 — 3:0. Власик — 4 (Донато, Терявяйнен), 38:51 — 3:1. Э. Петтерссон — 15 (Хегландер), 44:01 — 4:1. Кайсер — 4 (Левшунов, Донато), 45:22 — 4:2. Оман — 1 (Шервуд, Блюгерс), 49:50 — 5:2. Сутер — 18 (Гарлэнд, Джошуа), 49:58 — 6:2.

Вратари: Шилов — Содерблум.

Штраф: 28 — 26.

Броски: 15 (4+6+5) — 19 (5+8+6).

Наши: — - Михеев (16.26/2/-1).

16 марта. Ванкувер. Rogers Arena.