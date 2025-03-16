«Ванкувер» победил «Чикаго»
«Ванкувер» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
У хозяев по два очка набрали Конор Гарлэнд, Элиас Петтерссон, Пиус Сутер, Нильс Хегландер и Кифер Шервуд. У гостей шайбы забросили Алекс Власик и Вьятт Кайсер.
«Кэнакс» набрали 73 очка и занимают 8-е место в таблице Западной конференции. «Блэкхокс» с 49 очками — на 15-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Чикаго» — 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Голы: Хьюз — 15 (Гронек, Э. Петтерссон), 17:46 — 1:0. Майерс — 5 (Шервуд, Блюгерс), 18:21 — 2:0. Гарлэнд — 17 (Сутер, Хегландер), 28:08 — 3:0. Власик — 4 (Донато, Терявяйнен), 38:51 — 3:1. Э. Петтерссон — 15 (Хегландер), 44:01 — 4:1. Кайсер — 4 (Левшунов, Донато), 45:22 — 4:2. Оман — 1 (Шервуд, Блюгерс), 49:50 — 5:2. Сутер — 18 (Гарлэнд, Джошуа), 49:58 — 6:2.
Вратари: Шилов — Содерблум.
Штраф: 28 — 26.
Броски: 15 (4+6+5) — 19 (5+8+6).
Наши: — - Михеев (16.26/2/-1).
16 марта. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|24
|16
|51
|2
|Айлендерс
|41
|22
|19
|48
|3
|Филадельфия
|39
|20
|19
|47
|4
|Вашингтон
|41
|21
|20
|47
|5
|Питтсбург
|39
|18
|21
|45
|6
|Рейнджерс
|43
|20
|23
|45
|7
|Нью-Джерси
|40
|21
|19
|44
|8
|Коламбус
|39
|17
|22
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|42
|24
|18
|52
|2
|Тампа-Бэй
|40
|24
|16
|51
|3
|Монреаль
|40
|22
|18
|50
|4
|Баффало
|39
|21
|18
|46
|5
|Флорида
|40
|21
|19
|45
|6
|Торонто
|40
|19
|21
|44
|7
|Бостон
|41
|21
|20
|44
|8
|Оттава
|39
|19
|20
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|30
|9
|67
|2
|Даллас
|41
|25
|16
|57
|3
|Миннесота
|41
|24
|17
|55
|4
|Юта
|41
|19
|22
|41
|5
|Нэшвилл
|40
|18
|22
|40
|6
|Сент-Луис
|42
|16
|26
|40
|7
|Чикаго
|40
|15
|25
|37
|8
|Виннипег
|39
|15
|24
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|41
|20
|21
|46
|2
|Вегас
|39
|17
|22
|45
|3
|Анахайм
|40
|21
|19
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|20
|20
|43
|5
|Сиэтл
|38
|17
|21
|41
|6
|Лос-Анджелес
|39
|16
|23
|41
|7
|Калгари
|40
|18
|22
|40
|8
|Ванкувер
|39
|16
|23
|35
|3.01
|04:00
|Флорида – Рейнджерс
|1 : 5
|3.01
|06:30
|Ванкувер – Сиэтл
|- : -
|3.01
|06:30
|Анахайм – Миннесота
|- : -
|3.01
|20:00
|Детройт – Питтсбург
|- : -
|3.01
|23:00
|Нью-Джерси – Юта
|- : -
|3.01
|23:00
|Коламбус – Баффало
|- : -
|3.01
|23:30
|Эдмонтон – Филадельфия
|- : -