«Ванкувер» победил «Чикаго», Кузьменко оформил дубль, Михеев отметился передачей

«Ванкувер» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Кэнакс» дубль на счету Андрея Кузьменко — один из голов россиянин забил с передачи соотечественника Ильи Михеева. За хозяев также забивали Дакота Джошуа, Шелдон Дрис и Бо Хорват.

У «Блэкхокс» голы на счету Патрика Кейна и Сэма Лафферти.

«Ванкувер» с 41 очков занимает 12-е место в Западной конференции. «Чикаго» — замыкает турнирную таблицу с 32 очками.

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«Ванкувер» — «Чикаго» — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Голы: Кейн — 9 (К. Джонс, Доми), 17:49 — 0:1. Кузьменко — 19 (Михеев, Петтерссон), 27:02 — 1:1. Лафферти — 7 (Маккейб, С. Джонс), 32:06 — 1:2. Кузьменко — 20 (Петтерссон, Шенн), 35:47 — 2:2. Джошуа — 7 (Бесер, Хьюз), 51:34 — 3:2. Дрис — 6 (Гарлэнд, Миллер), 52:08 — 4:2. Хорват — 29 (мен., п.в., Шенн), 58:34 — 5:2.

Вратари: Делиа — Мразек (56:43 — 58:34).

Штраф: 16 — 30.

Броски: 48 (21+14+13) — 14 (6+4+4).

Наши: Кузьменко (15.03/5/+1), Михеев (14.27/2/+1) — -.

25 января. Ванкувер. Rogers Arena.