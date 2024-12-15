«Ванкувер» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

В составе «Брюинз» отличились Брэд Маршан, Морган Гики, Павел Заха, Марк Маклафлин и Давид Пастрняк.

Единственную шайбу «Кэнакс» забросил Макс Сассон.

«Бостон» набрал 35 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 35 очками идет 8-м на Западе.