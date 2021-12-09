«Ванкувер» по буллитам обыграл «Бостон»

«Ванкувер» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победитель определился в серии буллитов.

Российский нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин сыграл 16 с половиной минут и сделал 2 броска по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Бостон» — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бесер — 6 (бол., Миллер, Хьюз), 35:01 — 1:0. Бержерон — 9 (бол., Пастрняк, Койл), 44:51 — 1:1.

Победный буллит: Миллер.

Вратари: Демко — Суэймен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (8+8+13+3) — 36 (8+9+16+3).

Наши: Подколзин (16.24/2/0) — -.

9 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.