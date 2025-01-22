«Ванкувер» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Ванкувер» (3:2).

В составе «Сэйбрз» отличились Тэйг Томпсон, Иржи Кулих и Джон Петерка. У «Кэнакс» шайбы забросили Фил Ди Джузеппе и Элиас Петтерссон.