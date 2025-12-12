«Ванкувер» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ
«Баффало» переиграл «Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У хозяев забили Кифер Шервуд и Макс Сассон, у гостей заброшенные шайбы записали на свой счет Расмус Далин, Тэйдж Томпсон и Зак Бенсон.
«Ванкувер» проиграл во втором матче подряд. С 25 очками после 31 игры он расположился на последнем месте в Западной конференции. «Баффало» (30 очков после 31 матча) замыкает таблицу Восточной конференции.
«Ванкувер» в своем следующем матче 14 декабря встретится с «Нью-Джерси» на выезде. «Баффало» сыграет в гостях с «Сиэтлом» 15 декабря.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|30
|19
|11
|40
|2
|Вашингтон
|31
|18
|13
|40
|3
|Айлендерс
|32
|18
|14
|39
|4
|Филадельфия
|29
|16
|13
|36
|5
|Питтсбург
|29
|14
|15
|35
|6
|Нью-Джерси
|31
|17
|14
|35
|7
|Рейнджерс
|32
|15
|17
|34
|8
|Коламбус
|31
|13
|18
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|31
|18
|13
|38
|2
|Бостон
|32
|19
|13
|38
|3
|Детройт
|32
|17
|15
|37
|4
|Монреаль
|30
|16
|14
|35
|5
|Торонто
|30
|14
|16
|33
|6
|Флорида
|30
|15
|15
|32
|7
|Оттава
|30
|14
|16
|32
|8
|Баффало
|31
|13
|18
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|31
|22
|9
|51
|2
|Даллас
|32
|21
|11
|47
|3
|Миннесота
|31
|17
|14
|39
|4
|Чикаго
|30
|13
|17
|32
|5
|Юта
|32
|14
|18
|31
|6
|Виннипег
|30
|14
|16
|29
|7
|Сент-Луис
|32
|11
|21
|29
|8
|Нэшвилл
|30
|12
|18
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|15
|15
|39
|2
|Анахайм
|31
|19
|12
|39
|3
|Лос-Анджелес
|30
|14
|16
|36
|4
|Эдмонтон
|31
|14
|17
|34
|5
|Сан-Хосе
|32
|15
|17
|33
|6
|Сиэтл
|28
|12
|16
|30
|7
|Калгари
|32
|12
|20
|28
|8
|Ванкувер
|31
|11
|20
|25
|12.12
|03:00
|Торонто – Сан-Хосе
|2 : 3 ОТ
|12.12
|03:00
|Филадельфия – Вегас
|2 : 3 ОТ
|12.12
|03:00
|Питтсбург – Монреаль
|2 : 4
|12.12
|03:00
|Айлендерс – Анахайм
|5 : 2
|12.12
|03:00
|Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|4 : 8
|12.12
|03:00
|Вашингтон – Каролина
|2 : 3 Б
|12.12
|03:00
|Коламбус – Оттава
|3 : 6
|12.12
|04:00
|Нэшвилл – Сент-Луис
|7 : 2
|12.12
|04:00
|Виннипег – Бостон
|3 : 6
|12.12
|04:00
|Миннесота – Даллас
|5 : 2
|12.12
|05:00
|Эдмонтон – Детройт
|4 : 1
|12.12
|05:30
|Колорадо – Флорида
|6 : 2
|12.12
|06:00
|Ванкувер – Баффало
|2 : 3
