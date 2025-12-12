«Ванкувер» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» переиграл «Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев забили Кифер Шервуд и Макс Сассон, у гостей заброшенные шайбы записали на свой счет Расмус Далин, Тэйдж Томпсон и Зак Бенсон.

«Ванкувер» проиграл во втором матче подряд. С 25 очками после 31 игры он расположился на последнем месте в Западной конференции. «Баффало» (30 очков после 31 матча) замыкает таблицу Восточной конференции.

«Ванкувер» в своем следующем матче 14 декабря встретится с «Нью-Джерси» на выезде. «Баффало» сыграет в гостях с «Сиэтлом» 15 декабря.

