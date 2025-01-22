«Баффало» на выезде обыграл «Ванкувер»

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2.

В составе «Сэйбрз» отличились Тэйг Томпсон, Иржи Кулих и Джон Петерка. У «Кэнакс» шайбы забросили Фил Ди Джузеппе и Элиас Петтерссон.

После этого матча «Баффало» с 41 очком занимает последнее место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 50 очками — на девятой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Баффало» — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Голы: Томпсон — 21 (Кулих), 17:34 — 0:1. Ди Джузеппе — 1 (Суси, Миллер), 23:05 — 1:1. Петтерссон — 11 (Хьюз, Босер), 30:29 — 2:1. Кулих — 8 (Петерка, Далин), 48:42 — 2:2. Петерка — 12 (Далин, Кулих), 53:33 — 2:3.

Вратари: Демко — Луукконен.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 34 (8+13+13) — 26 (7+9+10).

Наши: — .

22 января. Ванкувер. Rogers Arena.