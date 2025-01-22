«Баффало» на выезде обыграл «Ванкувер»
«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2.
В составе «Сэйбрз» отличились Тэйг Томпсон, Иржи Кулих и Джон Петерка. У «Кэнакс» шайбы забросили Фил Ди Джузеппе и Элиас Петтерссон.
После этого матча «Баффало» с 41 очком занимает последнее место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 50 очками — на девятой строчке «Запада».
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«Ванкувер» — «Баффало» — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
Голы: Томпсон — 21 (Кулих), 17:34 — 0:1. Ди Джузеппе — 1 (Суси, Миллер), 23:05 — 1:1. Петтерссон — 11 (Хьюз, Босер), 30:29 — 2:1. Кулих — 8 (Петерка, Далин), 48:42 — 2:2. Петерка — 12 (Далин, Кулих), 53:33 — 2:3.
Вратари: Демко — Луукконен.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 34 (8+13+13) — 26 (7+9+10).
Наши: — .
22 января. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
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|Нью-Джерси
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|31
|17
|65
|2
|Миннесота
|47
|28
|19
|60
|3
|Даллас
|47
|29
|18
|59
|4
|Колорадо
|48
|28
|20
|57
|5
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|50
|6
|Юта
|46
|20
|26
|47
|7
|Нэшвилл
|46
|17
|29
|41
|8
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|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|47
|29
|18
|62
|2
|Эдмонтон
|47
|29
|18
|61
|3
|Лос-Анджелес
|44
|25
|19
|55
|4
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|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|46
|20
|26
|50
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
|45
|7
|Анахайм
|47
|18
|29
|42
|8
|Сан-Хосе
|50
|14
|36
|34
|22.01
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|2 : 1 ОТ
|22.01
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|3 : 2
|22.01
|03:00
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Рейнджерс – Оттава
|5 : 0
|22.01
|04:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|7 : 5
|22.01
|04:00
|
Даллас – Каролина
|1 : 2
|22.01
|05:00
|
Эдмонтон – Вашингтон
|2 : 3
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Баффало
|2 : 3
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Флорида
|2 : 5