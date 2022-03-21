«Баффало» в овертайме обыграл «Ванкувер»

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2.

В составе «Сэйбрз» отличились Кейси Миттельштадт, Джефф Скиннер и Расмус Далин, забивший победный гол на 48-й секунде овертайма. У «Кэнакс» шайбы забросили Джей Ти Миллер и Бо Хорват.

После этого матча «Баффало» с 52 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 68 очками — на 11-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Баффало» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Миттельштадт — 3 (Олофссон, Миллер), 1:50 — 0:1. Миллер — 25 (Гарлэнд, Шенн), 22:31 — 1:1. Скиннер — 24 (Далин, Миттельштадт), 23:55 — 1:2. Хорват — 23 (бол., Миллер, Хьюз), 33:32 — 2:2. Далин — 9 (Так, Томпсон), 60:48 — 2:3.

Вратари: Демко — Андерсон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (13+7+12+0) — 29 (13+10+5+1).

Наши: Подколзин (8.48/3/0) — -.

21 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18873 зрителя.