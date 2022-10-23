«Баффало» обыграл «Ванкувер». У Михеева результативная передача

«Баффало» в гостях обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

В составе «Сэйбрз» шайбы на счету Расмуса Далина, Алекса Туха, Виктора Олофссона (дубль) и Земгуса Гиргенсонса.

У «Кэнакс» отметился Конор Гарланд. На счету Ильи Михеева результативная передача.

«Баффало» с 8 очками поднялось на 3-е место Восточной конференции. «Ванкувер» с 2 очками — 15-й на Западе. «Кэнакс» проиграли все шесть стартовых матчей сезона.

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«Ванкувер» — «Баффало» — 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Голы: Далин — 5 (бол., Миттельштадт, Томпсон), 5:35 — 0:1. Так — 6 (Скиннер), 15:18 — 0:2. Гарлэнд — 2 (бол., Пирсон, Михеев), 33:27 — 1:2. Олофссон — 3 (Миттельштадт), 41:54 — 1:3. Гиргенсонс — 2 (п.в., Олофссон), 56:31 — 1:4. Олофссон — 4 (Далин, Асплунд), 57:21 — 1:5.

Вратари: Демко (56:19 — 56:31) — Андерсон.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 30 (12+10+8) — 27 (10+7+10).

Наши: Кузьменко (18.30/3/-2), Михеев (18.05/1/0), Подколзин (15.59/3/-2) — Любушкин (20.37/1/+1).

23 октября. Ванкувер. Rogers Arena.