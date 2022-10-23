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Сегодня, 07:46

«Баффало» обыграл «Ванкувер». У Михеева результативная передача

«Баффало» в гостях обыграл «Ванкувер»
Руслан Минаев
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«Баффало» в гостях обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

В составе «Сэйбрз» шайбы на счету Расмуса Далина, Алекса Туха, Виктора Олофссона (дубль) и Земгуса Гиргенсонса.

У «Кэнакс» отметился Конор Гарланд. На счету Ильи Михеева результативная передача.

«Баффало» с 8 очками поднялось на 3-е место Восточной конференции. «Ванкувер» с 2 очками — 15-й на Западе. «Кэнакс» проиграли все шесть стартовых матчей сезона.

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«Ванкувер» — «Баффало» — 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Голы: Далин — 5 (бол., Миттельштадт, Томпсон), 5:35 — 0:1. Так — 6 (Скиннер), 15:18 — 0:2. Гарлэнд — 2 (бол., Пирсон, Михеев), 33:27 — 1:2. Олофссон — 3 (Миттельштадт), 41:54 — 1:3. Гиргенсонс — 2 (п.в., Олофссон), 56:31 — 1:4. Олофссон — 4 (Далин, Асплунд), 57:21 — 1:5.

Вратари: Демко (56:19 — 56:31) — Андерсон.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 30 (12+10+8) — 27 (10+7+10).

Наши: Кузьменко (18.30/3/-2), Михеев (18.05/1/0), Подколзин (15.59/3/-2) — Любушкин (20.37/1/+1).

23 октября. Ванкувер. Rogers Arena.

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ХК Ванкувер Кэнакс
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1 Питтсбург 5 4 1 9
2 Филадельфия 5 4 1 8
3 Каролина 5 3 2 7
4 Рейнджерс 5 3 2 7
5 Нью-Джерси 5 3 2 6
6 Вашингтон 6 3 3 6
7 Айлендерс 5 2 3 4
8 Коламбус 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Баффало 5 4 1 8
3 Торонто 6 4 2 8
4 Флорида 5 3 2 7
5 Детройт 4 2 2 6
6 Оттава 5 3 2 6
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 6 3 3 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 5 4 1 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 3 3 0 6
4 Нэшвилл 7 2 5 5
5 Чикаго 4 2 2 4
6 Виннипег 5 2 3 4
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 8
2 Вегас 6 4 2 8
3 Сиэтл 6 2 4 6
4 Лос-Анджелес 7 3 4 6
5 Эдмонтон 5 2 3 4
6 Анахайм 5 1 4 3
7 Ванкувер 6 0 6 2
8 Сан-Хосе 7 1 6 2
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28.10
23.10 02:00
Вашингтон – Лос-Анджелес
 4 : 3
23.10 02:00
Виннипег – Торонто
 1 : 4
23.10 02:00
Коламбус – Питтсбург
 3 : 6
23.10 02:00
Монреаль – Даллас
 2 : 5
23.10 02:00
Тампа-Бэй – Айлендерс
5 : 3
23.10 03:00
Нэшвилл – Филадельфия
 1 : 3
23.10 05:00
Ванкувер – Баффало
 1 : 5
23.10 05:00
Вегас – Колорадо
 2 : 3
23.10 05:00
Калгари – Каролина
 3 : 2 ОТ
23.10 21:00
Чикаго – Сиэтл
 - : -
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И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 5 11
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

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Эдмонтон

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И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

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Андрей Свечников

Каролина

 4 6
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

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И КН
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Чикаго

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