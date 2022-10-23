«Баффало» обыграл «Ванкувер». У Михеева результативная передача
«Баффало» в гостях обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
В составе «Сэйбрз» шайбы на счету Расмуса Далина, Алекса Туха, Виктора Олофссона (дубль) и Земгуса Гиргенсонса.
У «Кэнакс» отметился Конор Гарланд. На счету Ильи Михеева результативная передача.
«Баффало» с 8 очками поднялось на 3-е место Восточной конференции. «Ванкувер» с 2 очками — 15-й на Западе. «Кэнакс» проиграли все шесть стартовых матчей сезона.
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«Ванкувер» — «Баффало» — 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)
Голы: Далин — 5 (бол., Миттельштадт, Томпсон), 5:35 — 0:1. Так — 6 (Скиннер), 15:18 — 0:2. Гарлэнд — 2 (бол., Пирсон, Михеев), 33:27 — 1:2. Олофссон — 3 (Миттельштадт), 41:54 — 1:3. Гиргенсонс — 2 (п.в., Олофссон), 56:31 — 1:4. Олофссон — 4 (Далин, Асплунд), 57:21 — 1:5.
Вратари: Демко (56:19 — 56:31) — Андерсон.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 30 (12+10+8) — 27 (10+7+10).
Наши: Кузьменко (18.30/3/-2), Михеев (18.05/1/0), Подколзин (15.59/3/-2) — Любушкин (20.37/1/+1).
23 октября. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
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|3
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|1
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|4
|2
|2
|6
|6
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|3
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|3
|3
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|5
|4
|1
|9
|2
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|6
|3
|3
|7
|3
|Сент-Луис
|3
|3
|0
|6
|4
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|5
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|6
|Виннипег
|5
|2
|3
|4
|7
|Миннесота
|5
|1
|4
|3
|8
|Аризона
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|8
|2
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|6
|4
|2
|8
|3
|Сиэтл
|6
|2
|4
|6
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|6
|5
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|6
|Анахайм
|5
|1
|4
|3
|7
|Ванкувер
|6
|0
|6
|2
|8
|Сан-Хосе
|7
|1
|6
|2
|23.10
|02:00
|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|4 : 3
|23.10
|02:00
|
Виннипег – Торонто
|1 : 4
|23.10
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|3 : 6
|23.10
|02:00
|
Монреаль – Даллас
|2 : 5
|23.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|5 : 3
|23.10
|03:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|1 : 3
|23.10
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|1 : 5
|23.10
|05:00
|
Вегас – Колорадо
|2 : 3
|23.10
|05:00
|
Калгари – Каролина
|3 : 2 ОТ
|23.10
|21:00
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|5
|11
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|5
|10
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|5
|10
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|6
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|4
|6
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|5
|5
|И
|КН
|
|
Алекс Стэлок
Чикаго
|2
|0.75
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|1
|1.00