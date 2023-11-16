«Ванкувер» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» в овертайме обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Ванкувера» отметились Джей Ти Миллер, Брок Берез, Филип Гронек и Куинн Хьюз. У «Айлендерс» отличились Пьер Энгвалль, Брок Нельсон и Бо Хорват.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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