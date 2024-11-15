«Ванкувер» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на выезде переиграли «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За «Айлендерс» отличились Жан-Габриэль Пажо, Скотт Мейфилд, Пьер Энгвалль, Андерс Ли и Ноа Добсон.

Авторами голов «Кэнакс» стали Йонан Леккеримяки и Тайлер Майерс.

«Айлендерс» с 18 очками располагаются на 7-м месте Восточной конференции. «Ванкувер» набрал 19 очков и занимает 6-е место на «Западе».