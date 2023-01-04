«Айлендерс» победили «Ванкувер» в гостях, Сорокин отбил 24 броска

«Айлендерс» обыграли «Ванкувер» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У гостей дублем отметился Жан-Габриэль Пажо, по одной шайбе у Мэтью Барзала, Андерса Ли, Аату Рятю и Кейси Сизикаса. У хозяев две шайбы забросил Бо Хорват.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

«Ванкувер» потерпел третье поражение подряд и идет на 12-м месте в таблице Западной конференции НХЛ с 35 очками в 37 матчах. «Айлендерс» идут на 8-й строчке «Востока» с 46 очками в 39 играх.