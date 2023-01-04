«Айлендерс» победили «Ванкувер» в гостях, Сорокин отбил 24 броска
«Айлендерс» обыграли «Ванкувер» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
У гостей дублем отметился Жан-Габриэль Пажо, по одной шайбе у Мэтью Барзала, Андерса Ли, Аату Рятю и Кейси Сизикаса. У хозяев две шайбы забросил Бо Хорват.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.
«Ванкувер» потерпел третье поражение подряд и идет на 12-м месте в таблице Западной конференции НХЛ с 35 очками в 37 матчах. «Айлендерс» идут на 8-й строчке «Востока» с 46 очками в 39 играх.
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9.01
|4.01
|03:00
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Вашингтон – Баффало
|4 : 5 ОТ
|4.01
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|4 : 0
|4.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|5 : 3
|4.01
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|5 : 6 Б
|4.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|5 : 3
|4.01
|04:00
|
Виннипег – Калгари
|3 : 2
|4.01
|04:00
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Нэшвилл – Монреаль
|6 : 3
|4.01
|04:30
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Чикаго – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.01
|05:00
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Эдмонтон – Сиэтл
|2 : 5
|4.01
|06:00
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Ванкувер – Айлендерс
|- : -
|4.01
|06:30
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Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
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