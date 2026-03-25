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«Анахайм» на выезде победил «Ванкувер»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Анахайм» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Игра проходила на «Роджерс Арене» в Ванкувере.

У «Кэнакс» голами отметились Джейк Дебраск, Брок Босер и Дрю О`Коннор. У «Дакс» Микаэль Гранлунд оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Мэйсон Мактавиш, Трой Терри и Алекс Киллорн.

«Анахайм» набрал 84 очка в 71 матче и занимает 4-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет последним — 50 очков в 70 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
25 марта, 05:00. Rogers Arena (Ванкувер)
Ванкувер
Анахайм
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ХК Ванкувер Кэнакс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 5 4 1 8
2 Каролина 5 3 2 7
3 Вашингтон 3 2 1 4
4 Айлендерс 4 2 2 4
5 Питтсбург 4 2 2 4
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Филадельфия 5 0 5 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 4 3 1 6
2 Тампа-Бэй 4 3 1 6
3 Флорида 4 2 2 6
4 Бостон 5 3 2 6
5 Торонто 4 2 2 4
6 Баффало 4 2 2 4
7 Монреаль 4 1 3 3
8 Детройт 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 4 3 1 7
2 Колорадо 4 3 1 6
3 Юта 5 3 2 6
4 Миннесота 4 2 2 5
5 Нэшвилл 4 2 2 5
6 Даллас 4 2 2 4
7 Сент-Луис 4 1 3 3
8 Чикаго 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 4 3 1 7
2 Вегас 4 3 1 6
3 Сан-Хосе 4 3 1 6
4 Анахайм 3 2 1 4
5 Сиэтл 4 2 2 4
6 Ванкувер 5 2 3 4
7 Лос-Анджелес 3 0 3 1
8 Калгари 4 0 4 0
Результаты / календарь
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14.10
9.10 02:00 Оттава – Филадельфия 2 : 1
9.10 02:00 Монреаль – Нэшвилл 2 : 5
9.10 02:00 Тампа-Бэй – Миннесота 3 : 2
9.10 02:00 Бостон – Юта 6 : 1
9.10 02:00 Баффало – Даллас 0 : 4
9.10 02:00 Каролина – Ванкувер 7 : 2
9.10 02:30 Айлендерс – Чикаго 4 : 1
9.10 03:00 Сент-Луис – Сан-Хосе 2 : 3 ОТ
9.10 04:00 Калгари – Колорадо 3 : 7
9.10 05:00 Вегас – Торонто - : -
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