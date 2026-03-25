«Анахайм» на выезде победил «Ванкувер»

«Анахайм» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Игра проходила на «Роджерс Арене» в Ванкувере.

У «Кэнакс» голами отметились Джейк Дебраск, Брок Босер и Дрю О`Коннор. У «Дакс» Микаэль Гранлунд оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Мэйсон Мактавиш, Трой Терри и Алекс Киллорн.

«Анахайм» набрал 84 очка в 71 матче и занимает 4-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет последним — 50 очков в 70 играх.