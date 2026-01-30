«Ванкувер» победил «Анахайм» и прервал серию из трех поражений

«Ванкувер» дома обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Счет в третьем периоде открыл Дрю О'Коннор. В концовке преимущество «Кэнакс» в пустые ворота удвоил Тедди Блюгер.

«Ванкувер» (41 очко) прервал серию из трех поражений, но остается на последнем месте в Западной конференции НХЛ. «Анахайм» (59 очков) идет восьмым на «Западе». Обе команды провели по 54 матча.