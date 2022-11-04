Хет-трик Кузьменко принес «Ванкуверу» победу над «Анахаймом»

«Ванкувер» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5.

Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу. Его признали первой звездой встречи.

«Ванкувер» поднялся на 12-е место в Западную конференцию, а «Анахайм» опустился на 14-ю строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Анахайм» — 8:5 (1:1, 2:1, 5:3)

Голы: Терри — 5 (бол., Клингберг, Гибсон), 16:30 — 0:1. Хорват — 8 (бол., Хьюз, Петтерссон), 19:40 — 1:1. Петтерссон — 5 (Михеев, Кузьменко), 29:07 — 2:1. Миллер — 6 (Хорват, Гарлэнд), 33:06 — 3:1. Строум — 3 (Зеграс, Терри), 39:14 — 3:2. Джошуа — 2 (Оман), 45:30 — 4:2. Кузьменко — 4 (бол., Петтерссон, Хьюз), 45:54 — 5:2. Комтуа — 3 (Строум), 47:51 — 5:3. Зеграс — 7 (Клингберг, Терри), 53:36 — 5:4. Кузьменко — 5 (Майерс, Петтерссон), 54:48 — 6:4. Кузьменко — 6 (Петтерссон), 56:48 — 7:4. Джонс — 1 (Болье, Мактавиш), 57:38 — 7:5. Хорват — 9 (мен.), 59:05 — 8:5.

Вратари: Мартин — Гибсон (58:08 — 59:05).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 46 (12+14+20) — 31 (11+9+11).

Наши: Кузьменко (15.28/3/+3), Михеев (16.32/1/+4), Подколзин (16.36/1/-1) — Куликов (26.01/2/-3).

4 ноября. Ванкувер. Rogers Arena. 18760 зрителей.