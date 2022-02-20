«Анахайм» в гостях победил «Ванкувер», команды забросили 11 шайб

«Анахайм» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Ванкувер» со счетом 7:4. По дублю оформили Николя Деслорье и Адам Хенрик.

«Анахайм» прервал серию их трех поражений и занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» — 12-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Анахайм» — 4:7 (0:3, 2:3, 2:1)

Голы: Терри — 26 (Линдхольм, Гибсон), 0:57 — 0:1. Делорье — 3 (Грант, Кэррик), 3:23 — 0:2. Ракелль — 12 (бол., Драйсдейл, Зеграс), 14:08 — 0:3. Хенрик — 8 (бол., Сильферберг, Терри), 21:35 — 0:4. Стил — 6 (Зеграс, Милано), 24:20 — 0:5. Пирсон — 8 (Гарлэнд, Петтерссон), 24:52 — 1:5. Петтерссон — 14 (бол., Хьюз, Миллер), 35:47 — 2:5. Хенрик — 9 (Зеграс, Бенуа), 36:50 — 2:6. Делорье — 4 (Кэррик), 43:49 — 2:7. Гарлэнд — 13 (Пирсон, Петтерссон), 50:41 — 3:7. Хьюз — 4 (Мотт), 56:28 — 4:7.

Вратари: Демко (Галак, 24:20) — Гибсон.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 20 (2+9+9) — 25 (8+10+7).

Наши: Подколзин (11.20/0/-1) — -.

20 февраля. Ванкувер. Rogers Arena. 18932 зрителя.