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Ванечек стал игроком «Сиэтла»

04:08
Витек Ванечек. Фото Instagram
Витек Ванечек. Фото Instagram
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«Сиэтл» забрал на драфте расширения вратаря «Вашингтона» Витека Ванечека. Ранее клуб подписал еще двух голкиперов Криса Дриджера из «Флориды» и Джоя Даккорда из «Оттавы».

В прошедшем сезоне 25-летний чех принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 90,8 процента бросков. В плей-офф его статистика 75,0 процента в 1 матче.

Напомним, первым игроком «Сиэтла» стал защитник Жереми Лозон из «Бостона». Также клуб подписал двукратного победителя Кубка Стэнли Янни Гурда.

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Евгений Козинов все материалы автора

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