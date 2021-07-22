Ванечек стал игроком «Сиэтла»

«Сиэтл» забрал на драфте расширения вратаря «Вашингтона» Витека Ванечека. Ранее клуб подписал еще двух голкиперов Криса Дриджера из «Флориды» и Джоя Даккорда из «Оттавы».

В прошедшем сезоне 25-летний чех принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 90,8 процента бросков. В плей-офф его статистика 75,0 процента в 1 матче.

Напомним, первым игроком «Сиэтла» стал защитник Жереми Лозон из «Бостона». Также клуб подписал двукратного победителя Кубка Стэнли Янни Гурда.