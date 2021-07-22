Ванечек стал игроком «Сиэтла»
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«Сиэтл» забрал на драфте расширения вратаря «Вашингтона» Витека Ванечека. Ранее клуб подписал еще двух голкиперов Криса Дриджера из «Флориды» и Джоя Даккорда из «Оттавы».
В прошедшем сезоне 25-летний чех принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 90,8 процента бросков. В плей-офф его статистика 75,0 процента в 1 матче.
New face in Seattle! #SeattleDraft pic.twitter.com/8QSwraOsh5— NHL (@NHL) July 22, 2021
Напомним, первым игроком «Сиэтла» стал защитник Жереми Лозон из «Бостона». Также клуб подписал двукратного победителя Кубка Стэнли Янни Гурда.
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