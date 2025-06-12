Ванечек — о Бобровском: «У него в голове тишина, он не паникует в воротах»
Голкипер «Флориды» Витек Ванечек назвал сильные качества российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского.
«На льду видно, как спокойно он себя ведет в воротах. Он не паникует. Вот это мне и хочется развить в себе. Я знаю, что умею играть в хоккей, дело в голове — нужно быть спокойнее на льду, не паниковать, не тянуться за шайбой. Он этого не делает. Он знает, что успеет добраться до отскока. Это влияет на меня — видеть это и учиться у него, определенно.
У него в голове тишина. Без разницы, победа или поражение — ты просто двигаешься дальше, и в следующем матче будешь лучше. Вот какой он. Это круто», — приводит слова Ванечека пресс-служба НХЛ.
В этом плей-офф на счету 36-летнего россиянина 20 матчей, в которых он одержал 14 побед и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности. Он отразил 91,6 процентов бросков при коэффиценте надежности 2,15.
«Пантерз» ведут в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдомнтона» со счетом 2-1. Четвертая игра между командами пройдет 13 июня в Санрайзе и начнется в 03.00 по московскому времени.
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|8
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|3
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|8
|5
|3
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|4
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|8
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|4
|10
|5
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|8
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|4
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|6
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|8
|3
|5
|9
|7
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|8
|3
|5
|7
|8
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|9
|3
|6
|6
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|В
|П
|О
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|10
|8
|2
|16
|2
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|2
|13
|3
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|4
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|Сан-Хосе
|8
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|4
|9
|5
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|3
|8
|6
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|6
|0
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|2
|8
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|6
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|19.10
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