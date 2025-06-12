Ванечек — о Бобровском: «У него в голове тишина, он не паникует в воротах»

Голкипер «Флориды» Витек Ванечек назвал сильные качества российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского.

«На льду видно, как спокойно он себя ведет в воротах. Он не паникует. Вот это мне и хочется развить в себе. Я знаю, что умею играть в хоккей, дело в голове — нужно быть спокойнее на льду, не паниковать, не тянуться за шайбой. Он этого не делает. Он знает, что успеет добраться до отскока. Это влияет на меня — видеть это и учиться у него, определенно.

У него в голове тишина. Без разницы, победа или поражение — ты просто двигаешься дальше, и в следующем матче будешь лучше. Вот какой он. Это круто», — приводит слова Ванечека пресс-служба НХЛ.

В этом плей-офф на счету 36-летнего россиянина 20 матчей, в которых он одержал 14 побед и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности. Он отразил 91,6 процентов бросков при коэффиценте надежности 2,15.

«Пантерз» ведут в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдомнтона» со счетом 2-1. Четвертая игра между командами пройдет 13 июня в Санрайзе и начнется в 03.00 по московскому времени.