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Ванечек — о Бобровском: «У него в голове тишина, он не паникует в воротах»

Сергей Ярошенко

Голкипер «Флориды» Витек Ванечек назвал сильные качества российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского.

«На льду видно, как спокойно он себя ведет в воротах. Он не паникует. Вот это мне и хочется развить в себе. Я знаю, что умею играть в хоккей, дело в голове — нужно быть спокойнее на льду, не паниковать, не тянуться за шайбой. Он этого не делает. Он знает, что успеет добраться до отскока. Это влияет на меня — видеть это и учиться у него, определенно.

Сергей Бобровский защищает ворота в&nbsp;матче &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эдмонтон&raquo; (6:1) 9&nbsp;июня в&nbsp;Санрайзе.«Это битва». Бобровский в режиме «дзен-мастера», «Флорида» сокрушила «Эдмонтон»

У него в голове тишина. Без разницы, победа или поражение — ты просто двигаешься дальше, и в следующем матче будешь лучше. Вот какой он. Это круто», — приводит слова Ванечека пресс-служба НХЛ.

В этом плей-офф на счету 36-летнего россиянина 20 матчей, в которых он одержал 14 побед и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности. Он отразил 91,6 процентов бросков при коэффиценте надежности 2,15.

«Пантерз» ведут в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдомнтона» со счетом 2-1. Четвертая игра между командами пройдет 13 июня в Санрайзе и начнется в 03.00 по московскому времени.

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Витек Ванечек
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Баффало 9 4 5 10
6 Монреаль 8 4 4 9
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Центральный дивизион И В П О
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2 Колорадо 8 5 3 11
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