Вандалы разрисовали статую Марио Лемье. Они даже нарисовали серп и молот

Статую знаменитого канадского хоккеиста Марио Лемье у арены в Питтсбурге разрисовали вандалы. Они испортили статую красной краской и надписями с призывами к восстанию. В конце они даже пририсовали серп и молот.

From Facebook, the Mario Lemieux statue outside PPG Paints Arena has been vandalized: pic.twitter.com/kTCY3lDZXc — Seth Rorabaugh (@SethRorabaugh) May 30, 2020

В США перечислили города, в которых начались бунты из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда. По данным телеканала CNN их общее число превысило 30.

Таким образом, кроме Миннеаполиса, штат Миннесота, протестные акции идут в калифорнийских городах Лос-Анджелес, Бейкерсфилд, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленд, Сан-Франциско. Также беспорядками охвачены Денвер (штат Колорадо), Чикаго (штат Иллинойс), Де-Мойн (штат Айова), Индианаполис и Форт-Уэйн (штат Индиана), Луисвилл и Боулинг Грин (штат Кентукки), Новый Орлеан (штат Луизиана), Линкольн, (штат Небраска), Нью-Йорк, Бостон (штат Массачусетс), Детройт (штат Мичиган), Канзас-Сити (штат Миссури), Лас-Вегас (штат Невада) и другие города.