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Вандалы обокрали фирменный магазин «Чикаго Блэкхокс»

17:13
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Магазин «Чикаго Блэкхокс» в Мичигане был ограблен вандалами, сообщает журналист CBS2 Chicago Джереми Росс.

Инцидент произошел на фоне беспорядков, которые были вызваны смертью афроамериканца во время задержания полицейскими.

Ранее светлокожий полицейский задержал 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США.

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