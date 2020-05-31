Вандалы обокрали фирменный магазин «Чикаго Блэкхокс»

Магазин «Чикаго Блэкхокс» в Мичигане был ограблен вандалами, сообщает журналист CBS2 Chicago Джереми Росс.

Инцидент произошел на фоне беспорядков, которые были вызваны смертью афроамериканца во время задержания полицейскими.

Ранее светлокожий полицейский задержал 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США.