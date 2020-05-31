Вандалы обокрали фирменный магазин «Чикаго Блэкхокс»
17:13
Магазин «Чикаго Блэкхокс» в Мичигане был ограблен вандалами, сообщает журналист CBS2 Chicago Джереми Росс.
Инцидент произошел на фоне беспорядков, которые были вызваны смертью афроамериканца во время задержания полицейскими.
Ранее светлокожий полицейский задержал 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США.
BREAKING: Looters bust into a store on Michigan and steal #Blackhawks gear #chicagoprotest @cbschicago pic.twitter.com/dNpspPa9dq— Jeremy Ross (@JeremyAdamRoss) May 31, 2020
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