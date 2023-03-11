Ван Римсдайк продлил контракт с «Вашингтоном» на три года

«Вашингтон» продлил контракт с защитником Тревором ван Римсдайком, сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на три года. Средняя зарплата — 3 миллиона долларов за сезон.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел 66 матчей за «Вашингтон» и набрал 19 (7+12) очков.

Его команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 69 очков за 66 матчей.