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Ван Римсдайк, Литтл и Мразек — звезды дня в НХЛ

12:07
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Стали известны звезды прошедшего игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой стал форвард «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Коламбусом» (7:4).

Второй звездой назван нападающий «Виннипега» Брайан Литтл, который забил победный гол в игре с «Калгари» (2:1 ОТ).

Третьей звездой принан вратарь «Каролины» Петр Мразек, сделавший шатаут в матче с «Чикаго» (4:0).

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