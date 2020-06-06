«Вам алкоголь затуманил разум». Роднина ответила пользователю и отреагировала на заявление Панарина

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина о России.

Один из пользователей отправил в Twitter Родниной видео Панарина, в котором хоккеист объясняет свою гражданскую позицию.

— Я только за свободу мнений! А вам алкоголь, не важно какой, явно затуманил разум, — ответила Роднина.

Напомним, что ранее 28-летний хоккеист обратился к своим подписчикам и объяснил, в чем состоит его гражданская позиция. Прочитать слова Панарина можно здесь. Артемий не в первый раз с критикой высказывается о различных ситуациях в России.