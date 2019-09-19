Валуев выразил сожаление по поводу слишком мягкой дисквалификации Кузнецова

Депутат Госдумы и экс-боксер Николай Валуев отреагировал на трехматчевую дисквалификацию хоккеиста «Вашингтона» Евгения Кузнецова в НХЛ.

— Я уверен, что он не перестал быть хорошим парнем, но хороший парень — это не профессия, — заявил Валуев в интервью «Комсомольской Правде». — У него был выявлен кокаин, это повергло многих болельщиков в шок. Правила НХЛ позволили дисквалифицировать Евгения лишь на три матча. А я бы все-таки добавил наказания на примере международной федерации.

Невозможно и недопустимо ни принимать наркотики, ни бить никого стульями... Наказание для Кузнецова оказалось более чем лояльным. Мне бы понравилось, если бы в НХЛ его дисквалифицировали на более долгий срок, на большее количество игр. А как еще?

Такого не должно быть в исполнении известных людей. Должны быть реальные последствия, которые будут больно бить по тому, кто это все совершает. В данном случае Кузнецов отделался легким испугом. Ну что такое пропущенные три матча? По большому счету это ни о чем. Наказание несоразмерно преступлению, а принятие наркотиков — это преступление, тем более в спортивном мире.

Летом 2019 года 27-летний россиянин был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В субботу НХЛ отстранила его на три игры.